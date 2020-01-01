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هل وقع الطلاق؟!.. ياسمين صبري تحذف صور زوجها وتلغي متابعته

الخميس 05 مايو 2022 02:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
هل وقع الطلاق؟!.. ياسمين صبري تحذف صور زوجها وتلغي متابعته



وكالات / سما /

تصدرت أنباء طلاق الفنانة المصرية ياسمين صبري من زوجها رجل الأعمال المعروف أحمد أبو هشيمة محركات البحث خلال الساعات الماضية.

وضجت وسائل التواصل الاجتماعي بالخبر، خصوصا بعدما حذف الثنائي صورهما سوية وألغيا متابعة بعضهما البعض من تطبيق إنستغرام.

كما أوضحت معلومات أن الأخبار تسرّبت من قبل مصادر مقربة من الثنائي، دون إعلان رسمي عن الانفصال حتى اللحظة.

طلاق مفاجئ؟! في حين أشارت مصادر أخرى إلى أن الطلاق وقع فعلاً في هدوء شديد ودون أية أزمات.

يشار إلى أن رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة والفنانة ياسمين صبري كانا تزوجا قبل عامين، بالتحديد في نيسان/أبريل عام 2020، واختارا أن يكون عقد القران في أجواء عائلية، لم يتغيب عنها سوى والد العروس، بسبب الأزمات التي وقعت بينه وبين ابنته.

وأصدر الثنائي وقتها بيانا أعلنا فيه زواجهما رسمياً، وعاشا تلك الفترة حياة هادئة، إلى أن أتت أنباء الطلاق وفاجأت الجميع.

#ياسمين صبري #الطلاق #أحمد أبو هشيمة #إنستغرام

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