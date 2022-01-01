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أخفى أمواله عن زوجته فأحرقتها

الخميس 05 مايو 2022 02:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
أخفى أمواله عن زوجته فأحرقتها



القاهرة / سما /

لم يتوقع هذا المواطن المصري أن حرصه الزائد سوف يودي به إلى التهلكة.

فقد انتشرت صور صادمة على مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت حزم نقود محروقة في مصر، إلا أن الصدمة كانت بعدما تبين سبب الحريق.

ضاعت "تحويشة العمر" وأوضحت المعلومات أن تلك النقود هي رأس مال لشاب مكافح حاول إخفائها عن زوجته في مكان أمن لا يخطر على بالها فكانت النتيجة مأساوية، حيث قامت الزوجة بإشعال فرن الغاز لتحضر الطعام دون أن تدري أنه المكان الذي اختاره شريكها لتخبئة "تحويشة العمر"، كما يقال.

كما لم تفلح جهود الشاب الثلاثيني في محافظة البحيرة بإنقاذ 420 ألف جنيه، موضحا في تصريح إعلامي، أنها موال لها علاقة بعمله وله فيها شركاء.

المركزي رفض وأشار أيضا إلى أن المركزي لم يقبل تبديل الأموال، حيث اشترط البنك ظهور الرقم المتسلسل وهو ما لم يتوافر إلا في 40 ألف جنيه فقط.

كما أكد أن شركاءه أيضاً تضرروا من الواقعة وخسروا أموالهم فيها.

#الزوجة #الاموال #مصر

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