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بلدية خان يونس تجمع وتُرحل 320 طن من النفايات الصلبة خلال ليلة وإجازة العيد

الخميس 05 مايو 2022 02:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
بلدية خان يونس تجمع وتُرحل 320 طن من النفايات الصلبة خلال ليلة وإجازة العيد



خانيونس / سما /

قام طواقم صناع الجمال في دائرة الصحة والبيئة ببلدية خان يونس جنوب محافظات غزة بجمع وترحيل نحو (320) طناً من النفايات الصلبة يوم الوقفة وليلة العيد وذلك من الشوارع الرئيسية ومحيط الأسواق وكافة الأحياء ووسط المدينة ومخيم خان يونس.

 وذكر مُسير دائرة الصحة والبيئة م. عمر مطر أنه قد تم تنفيذ خطة النظافة بمشاركة صناع الجمال في البلدية وآليات وطواقم المجلس المشترك لإدارة النفايات الصلبة، وكذلك وكالة الغوث في منطقة المعسكر للحفاظ على نظافة المدينة والأحياء من النفايات.

وذكر م. مطر أن طواقم صناع الجمال بالبلدية تم توزيعهم بنظام الورديات الصباحية والمسائية في نهاية الشهر الفضيل لجمع النفايات ومنع تكدسها بالشوارع سيما في محيط الشوارع الرئيسية والمحال التجارية والأسواق الشعبية وتفريغها تباعاً إلى مكب النفايات الرئيس الواقع شرق بلدة الفخاري.

وأوضح أنه قد تم الاستعانة بأكثر من (150) عاملاً من صناع الجمال وموظفي وحدة الضبط الميداني والمتابعة بالإضافة إلى شرطة البلديات، مشيراً إلى أن أكثر من (15) آلية مختلفة الحجم شاركت في تسهيل عمل جمع النفايات ليلة العيد ووفق خطة العمل، فيما تم العمل بشكل اعتيادي بدء من ثاني أيام العيد حسب خطة النظافة.

وشكر ت بلدية خان يونس كافة السكان وأصحاب المحال التجارية وأصحاب البسطات على تعاونهم مع الطواقم الميدانية ودورهم في إنجاح خطة النظافة وتجنيب المواطنين المخاطر الصحية والبيئية لمنع تكدس النفايات في الشوارع.

#بلدية خان يونس #النفايات #العيد

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