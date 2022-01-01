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مستوطنون يستولون على 60 دونما جنوب بيت لحم ويعتدون على مالكيها

الخميس 05 مايو 2022 02:04 م / بتوقيت القدس +2GMT



بيت لحم / سما /

استولى مستوطنون، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، على عشرات الدونمات من أراضي بلدة الخضر، جنوب بيت لحم، واعتدوا على مالكيها.

وأفاد رئيس مجلس بلدي الخضر إبراهيم موسى ، بأن مستوطنين وتحت تهديد السلاح، استولوا على 60 دونما في منطقة "ظهر الزياح" الواقعة ما بين مستوطنتي "دانيال" و"سيدي بوعز" المقامتين على أراضي المواطنين.

وأضاف أن جيش الاحتلال اعتدى بالضرب على الشقيقين عيسى وحسن موسى في الستينيات من عمريهما، أثناء محاولتهما التصدي للمستوطنين.

وأشار إلى أن المستوطنين حولوا حافلة قديمة الى مطعم، ونصبوا معرشا تمهيدا لإقامة بؤرة استيطانية، ما يهدد بالاستيلاء على مساحات كبيرة من أراضي المواطنين في تلك المنطقة.

#مستوطنون #بيت لحم

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