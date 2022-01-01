بالاسماء.. فتح تفصل عدداً من كوادرها على خلفية مشاركتهم في الانتخابات المحلية

رام الله / سما /

أصدرت حركة فتح قراراً بفصل عدد من كوادر الحركة، على خلفية مشاركتهم في انتخابات الهيئات المحلية في قوائم خارج قوائم حركة فتح.

وجاء في قرارا الفصل الذي وقعه رئيس حركة فتح الرئيس محمود عباس:" استناداً الى النظام الداخلي لحركة فتح ومبادئها، وبعد الاطلاع على نتائج التحقيقات الحركية بشأن المتجاوزين لقرارات الحركة، وبناء على تنسيب اللجنة المركزية بتاريخ 2022/5/1 بالخصوص وتحقيقاً لمصلحة الحركة قررنا ما يلي: فصل كل التالية اسماؤهم من حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) وتجريدهم من الامتيازات والمراكز الحركية كافة، لمخالفتهم لمبادئ الحركة والاضرار بمصالحها".