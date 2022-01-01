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"فتح" تنعى والدة عضو لجنتها المركزية عميد الأسرى كريم يونس

الخميس 05 مايو 2022 01:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
"فتح" تنعى والدة عضو لجنتها المركزية عميد الأسرى كريم يونس



رام الله / سما /

نعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، الحاجة صبحية يونس، والدة عضو لجنتها المركزية، عميد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، كريم يونس من قرية عارة في أراضي 48، التي توفيت اليوم الخميس، عن عمر ناهز 90 عاما.

وأعربت حركة "فتح" عن تعازيها الحارة لعائلة الفقيدة وإبنها المناضل كريم يونس، وأبناء شعبنا، سائلة الله عز وجل، أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

يذكر أن الأسير كريم يونس من مواليد 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 1958، اعتقل في 6/1/1983، وحكم عليه بالسجن المؤبد بتهمة "الانتماء إلى حركة "فتح"، وكانت المحكمة العسكرية الإسرائيلية في مدينة اللدّ قد أصدرت حكماً بـإعدامه شنقاً، وبعد شهر عدلت عن قرارها، وخففت الحكم إلى السجن مدى الحياة وحدد بعد ذلك بأربعين عاما، وتبقى على الإفراج عنه ثمانية شهور.

#كريم يونس #فتح

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