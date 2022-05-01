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شاهد.. فوزان لـ"الطواحين" و"ثوار الشمال" في الممتازة

الخميس 05 مايو 2022 01:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. فوزان لـ"الطواحين" و"ثوار الشمال" في الممتازة



غزة / سما /

حقق اتحاد خانيونس فوزًا مهمًا على مضيفة اتحاد الشجاعية بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب اليرموك ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري الممتاز.

وسيطر البرتقالي على معظم أحداث المباراة بكثير من المحاولات الهجومية والفرص المحققة في ظل غياب واضح لاتحاد الشجاعية في كل الخطوط.

في الشوط الثاني اشتغل اتحاد خانيونس استمرار تراجع الشجاعية ليتقدم يوسف لولو بالهدف الأول قبل أن يعزز البديل هيثم النجار النتيجة بهدف ثانِ، ليكتفي الشجاعية بتقليص الفارق بهدف وحيد سجله علاء عطية من ركلة جزاء.

وبهذا الفوز تعمق اتحاد خانيونس في صدارة الترتيب برصيد 31 نقطة فيما تراجع الشجاعية للمركز الثالث برصيد 27 نقطة خلف شباب رفح بفارق الأهداف.

وفي مباراة ثانية حقق شباب جباليا فوزًا صعبًا على الهلال بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب فلسطين.

سجل هدف المباراة الوحيد محمد الملفوح، ليرفع شباب جباليا رصيده 16 نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد الهلال عند 11 نقطة في المركز الحادي عشر.

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