ماذا قالت الصحافة الكتالونية عن تأهل الريال التاريخي لنهائي الأبطال؟

وكالات / سما /

نجح فريق ريال مدريد الإسباني في التأهل لنهائي بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بعد تخطيه عقبة مانشستر سيتي الإنجليزي الصعبة في ليلة استثنائية لن ينساها نجوم وجماهير المرينجي.

وكان يفصل مانشستر سيتي عن الوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا فقط ست دقائق، ولكن عاد ريال مدريد بطريقة اعتاد عليها الجميع هذا الموسم ليقلب الطاولة على رجال المدرب الإسباني بيب جوارديولا ويسجل هدفين ليتعادل الفريقان ويتم اللجوء للوقت الإضافي.

وكما جرت العادة، نجح ريال مدريد في تسجيل الهدف الثالث عن طريق كريم بنزيما من ركلة جزاء، ليتأهل المرينجي لنهائي دوري أبطال أوروبا من جديد ويضرب موعداً مع ليفربول الإنجليزي.

الصحافة الكتالونية الموالية لفريق برشلونة -غريم ريال مدريد التقليدي- لم تصدق ما حدث في ملعب “سانتياجو برنابيو” معقل المرينجي بعد ليلة ساحرة أخرى لرجال المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وكتبت صحيفة “سبورت” الكتالونية في غلافها الرئيسي صباح اليوم كلمة “لا يصدق” بعد تأهل ريال مدريد التاريخي.

وأكملت أن ريال مدريد يحظى مجدداً بليلة ساحرة أمام مانشستر سيتي بعد مباراتي تشيلسي وباريس سان جيرمان بتسجيل رودريجو هدفي التعادل في الوقت بدل من الضائع وبعدها يحرز بنزيما هدف التأهل.

بينما كتبت صحيفة “موندو ديبورتيفو” جملة “يوم جرذ الأرض”، وأضافت أن ريال مدريد عاد بريمونتادا جديدة لا تصدق أمام مانشستر سيتي ليتأهل لنهائي الأبطال.