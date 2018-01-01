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بعد ريمونتادا ريال مدريد على السيتي .. صلاح يعلن الحرب رسمياً

الخميس 05 مايو 2022 01:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد ريمونتادا ريال مدريد على السيتي .. صلاح يعلن الحرب رسمياً



وكالات / سما /

أعلن المصري محمد صلاح نجم ليفربول الحرب على ريال مدريد بشكل رسمي، وذلك بعد أن تمكن الفريق الملكي من الفوز على مانشستر سيتي في مباراة مثيرة جداً، والتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسيتقابل ريال مدريد وليفربول في المباراة النهائية لدوري الأبطال، يوم السبت، الموافق 28 من شهر مايو الجاري، على ملعب فرنسا. في مواجهة سيسعى فيها الريدز للانتقام من الريال بعد الهزيمة التي تعرض لها في نهائي 2018.

وكان محمد صلاح قد أعرب عن أمله بمواجهة ريال مدريد في المباراة النهائية، بعد أن حقق ليفربول الفوز على فياريال، حيث صرّح يوم أمس “أريد مواجهة ريال مدريد. خسرنا في النهائي ضدهم، لذلك أريد أن ألعب أمامهم، وآمل في الفوز عليهم أيضاً”.

ولم يكتفي الفرعون المصري بهذه التصريحات، فقد خرج منذ قليلة برسالة جديدة بعد تأهل ريال مدريد على حساب مانشستر سيتي، وقال عبر حسابه الرسمي على إنستجرام “لدينا معركة لتسويتها“. في إشارة إلى رغبته بالانتقام من كتيبة المدرب كارلو أنشيلوتي.

رغبة محمد صلاح بالثأر من ريال مدريد ليست بسبب الهزيمة التي تعرض لها في نهائي 2018 وحسب، بل لأنه أيضاً لم يتمكن من إكمال المباراة، حيث خرج مصاباً في الشوط الأول بعد صراع على الكرة مع سيرجيو راموس

#ريال مدريد #مانشستر سيتي #محمد صلاح #ليفربول #دوري أبطال أوروبا

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