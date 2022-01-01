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كورتوا : تفوقنا على الفرق التي دفعت أموالاً كثيرة للفوز بدوري الأبطال

الخميس 05 مايو 2022 01:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
كورتوا : تفوقنا على الفرق التي دفعت أموالاً كثيرة للفوز بدوري الأبطال



وكالات / سما /

صرح البلجيكي تيبو كورتوا نجم حراسة مرمى ريال مدريد الإسباني بأن المرينجي تفوق هذا الموسم على الأندية التي دفعت أموالاً كثيرة من أجل التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، وهذا بعد التأهل للنهائي.

وعاد ريال مدريد من بعيد كما جرت العادة هذا الموسم أمام مانشستر سيتي الإنجليزي في المباراة التي شهدت تأهل المرينجي لنهائي الأبطال بعد تفوق المرينجي بمجموع لقائي الذهاب والإياب.

وتألق تيبو كورتوا كالعادة في لقاء الغد بتصديه لكرات خطيرة ليحصل على جائزة رجل المباراة عن جدارة واستحقاق.

وتحدث كورتوا لصحيفة “آس” الإسبانية قائلاً “ريال مدريد قادر على فعل أي شيء، كنا نؤمن بالعودة، قبل هدف التعادل قام ميندي بإنقاذ الكرة من على خط المرمى”.

وأضاف “هل نستحق التأهل للنهائي؟ لقد قضينا على الفرق الكبيرة التي أنفقت الكثير من المال للفوز بدوري الأبطال”.

وأردف “هل أريد الفوز بالأبطال أكثر من أي لاعب آخر في الريال؟ لا أعتقد ذلك. عندما تصل إلى النهائي فإن الجميع يمتلكون نفس الشعور”.

#كورتوا #دوري أبطال أوروبا #ريال مدريد #مانشستر سيتي

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