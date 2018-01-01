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كروس بعد تأهل ريال مدريد إلى النهائي : هذا الفريق مزحة

الخميس 05 مايو 2022 01:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
كروس بعد تأهل ريال مدريد إلى النهائي : هذا الفريق مزحة



وكالات / سما /

تفاعل الألماني توني كروس لاعب خط وسط ريال مدريد الإسباني مع تأهل فريقه الملحمي لنهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

ونجح ريال مدريد من جديد في العودة مجدداً بالنتيجة وهذه المرة أمام مانشستر سيتي الذي سجل هدف التقدم ليصعب من مهمة المرينجي الذي يحتاج إلى هدفين للتعادل.

وفي الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء وبالتحديد في الوقت بدل من الضائع، نجح ريال مدريد من العودة بتسجيل هدفين رائعين عن طريق النجم الشاب المتألق رودريجو جوس.

ولجأ الفريقان للوقت الإضافي بعد تعادلهما في مجموع لقائي الذهاب والإياب، حيث نجح الريال فيه من تسجيل الثالث عن طريق الفرنسي كريم بنزيما من ركلة جزاء، ليتأهل المرينجي لنهائي الأبطال ليواجه ليفربول الإنجليزي في تكرار لنهائي نسخة 2018.

ونشر توني كروس عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” صور لنجوم المرينجي أثناء الاحتفال بالتأهل، وعلق على هذه الصور قائلاً “هذا الفريق مزحة” حيث يقصد بأنه لا يصدق بعد ليلة أخرى ساحرة في ملعب سانتياجو برنابيو.

#كروس #ريال مدريد #دوري أبطال أوروبا #مانشستر سيتي

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