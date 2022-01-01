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"المحامين العرب" يدعو لوضع حد لانتهاكات الاحتلال الخطيرة في "الأقصى"

الخميس 05 مايو 2022 01:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
"المحامين العرب" يدعو لوضع حد لانتهاكات الاحتلال الخطيرة في "الأقصى"



القاهرة / سما /

دعا الأمين العام لاتحاد المحامين العرب المكاوي بن عيسى، دول العالمين العربي والإسلامي للتحرك الفوري لوضع حد للتجاوزات الخطيرة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي داخل المسجد الأقصى المبارك.

وقال بن عيسى في بيان له اليوم الخميس، إن دعوات المستوطنين المستمرة لاقتحام المسجد الأقصى ورفع أعلام الاحتلال وترديد ما يطلقون عليه نشيدهم الوطني، استهانة بمشاعر ملايين المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها.

وأكد أن الاحتلال الإسرائيلي أثبت أمام العالم أنه لا يسعى للسلام كما يروج لنفسه، وأنه محتل لا ينصاع لقرارات المجتمع الدولي، وأنه لم يبق أي خيار للفلسطينيين إلا الدفاع عن أرضهم ومقدساتهم.

#اتحاد المحامين العرب

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