إيرانيون يخترقون التلفزيون الإسرائيلي ويهددون بايقاف شركة الكهرباء

القدس المحتلة / سما /

اخترق قراصنة إنترنت إيرانيون حساب تويتر التابع لهيئة البث العامة الإسرائيلية "كان"، اليوم الخميس، الذي يصادف "يوم استقلال" إسرائيل.

وظهر في الحساب باللغتين العبرية والفارسية عبارة "كان العدو الصهيوني". وكلمة "كان" تعني هنا.

وكتب القراصنة أيضا "أيها الصهاينة الملاعين، لن نصفح حيال الوكيلة الشجاعة كادوش التي ماتت من أجل الشعب الإيراني. ونحن مسرورون لأن ليس عائلتها كلها خونة".

وأشار القراصنة إلى المغنية الإسرائيلية من أصول إيرانية، ريتا، التي أوقدت شعلة مراسم "يوم الاستقلال"، أمس. وكتبوا: "بالأمس، نسيت المغنية الخائنة أرضنا المقدسة وأوقضت شعلى من أجل الصهاينة، وهذا المساء (ستبث "كان") المسلسل الذي يهاجم مدينتنا طهران (اسم المسلسل الإسرائيلي "طهران"). لن يكون أماكم سبيلا للهروب".

وتابع القراصنة أنه "لن نسمح لقناة تلفزيون العدو الصهيوني بأن يبث هذا المساء المسلسل الذي يهين عاصمتنا طهران وأرضنا المقدسة! واليوم سندمر شركة كهربائكم".

وتدور حرب سايبر بين إيران وإسرائيل في السنوات الأخيرة. واستهدف إيرانيون خلالها شبكة المياه الإسرائيلية ومستشفيات، فيما استهدفت إسرائيل البرنامج النووي الإيراني وموانئ إيرانية.