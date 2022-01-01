الاحتلال منع رفع الأذان بـ"الإبراهيمي" 52 وقتاً في رمضان

الخليل / سما /

منعت سلطات الاحتلال، رفع الأذان في المسجد الإبراهيمي بالخليل 52 وقتًا خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضحت مديرية "أوقاف الخليل" في بيان مقتضب، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي منعت رفع الأذان من على مآذن المسجد الإبراهيمي الشريف 52 وقتًا خلال شهر رمضان.

وتتمثل إجراءات الاحتلال التعسفية في "الإبراهيمي" من خلال منع رفع الأذان، أو إعاقة ومنع وصول المصلين للمسجد، إضافة إلى منع أعمال الترميم والصيانة، وعمل حفريات داخله، والسماح للمستوطنين بزيارته.

ويُولي المستوطنون بدعم من حكومة الاحتلال، اهتمامًا كبيرًا بالاستيطان بالخليل، ويعملون حثيثا لتهوديهاوتغيير معالمها.