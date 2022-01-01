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مستوطنون يدمرون مئات أشتال الزيتون ومحاصيل زراعية في بلدة الخضر جنوب بيت لحم

الخميس 05 مايو 2022 11:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT



بيت لحم / سما /

دمر مستوطنون اليوم الخميس، مئات اشتال الزيتون ومحاصيل زراعية، في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وأفاد رئيس بلدية الخضر إبراهيم موسى ، بأن مجموعة من مستوطني "سيدي بوعز" انزلوا قطيعا من الأغنام في أرض تقع بمنطقة "عين الغويط" غرب البلدة، ومحاذية للمستوطنة، ورعي كافة اشتال الزيتون البالغة (300 شتلة) إضافة الى محصول الحمص، على مساحة 15 دونما، تعود للمواطن هشام البرميل.

يشار الى مستوطني "سيدي بوعز" صعدوا من اجراءاتهم التعسفية بحق المزارعين في منطقة عين القسيس، وعين الغويط، تمثل بمنع المزارعين من الوصول الى أراضيهم واغلاق الطرق الزراعية والاعتداء عليهم بالضرب وإطلاق الكلاب.

#مستوطنون

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