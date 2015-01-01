لاعب كويتي يحظى بتأييد واسع إثر قراره رفض مواجهة إسرائيلي

القدس المحتلة / سما /

حظي انسحاب اللاعب الكويتي، بدر الهاجري، من منافسات بطولة صنواي الدولية للشطرنج التي أقيمت في إسبانيا، رافضا مواجهة لاعب إسرائيلي، بتأييد ودعم ناشطين في شبكات التواصل الاجتماعي.

ويُعد الهاجري أحد أبطال الكويت في الشطرنج، وشارك في العديد من البطولات المحلية والدولية، إذ حصل على المركز الأول في بطولة "سان سيباستيان" بإسبانيا عام 2015، على الرغم من مشاركة لاعبين مخضرمين من مختلف دول العالم.

وقبل انسحاب الهاجري، أول من أمس الثلاثاء، رفض لاعب المنتخب الكويتي محمد الفضلي (19 عاما) في نيسان/ أبريل الماضي مواجهة لاعب إسرائيلي في دور المجموعات من بطولة العالم للمبارزة التي أقيمت في دبي بالإمارات.

وانسحب الفضلي من بطولة دولية في العاصمة الهولندية أمستردام، في أيلول/ سبتمبر 2019، إثر تعادل وضعه ضمن مجموعة تتنافس مع لاعب إسرائيلي.

وفي ذات العام، انسحب اللاعب الكويتي عبد الله العنجري، من بطولة العالم في لعبة "الجوجيتسو" بولاية لوس أنجلوس الأميركية، تعبيرا عن رفضه لنتائج القرعة، التي وضعته في مواجهة لاعب إسرائيلي.

وحظي لاعب التنس الكويتي الشاب محمد العوضي، في كانون الثاني/ يناير الماضي، بثناء واسع على شبكات التواصل الاجتماعي لدعمه القضية الفلسطينية بعد انسحابه من بطولة دولية للتنس، أقيمت في الإمارات، لتجنب مواجهة خصم إسرائيلي.

وعلى مر السنين، تم اتخاذ إجراءات مماثلة من قبل عشرات اللاعبين من الدول ذات الأغلبية المسلمة، بما في ذلك إيران، والسودان، وليبيا، والجزائر، ولبنان.

وتشهد المشاركة الرياضية الكويتية في البطولات الدولية انسحابات أمام اللاعبين الإسرائيليين "دعما لقضية فلسطين والحقوق المشروعة لشعبها ورفضا للتطبيع"، بحسب مراقبين ومغردين.

ووفقا للقانون الكويتي "إسرائيل دولة معادية، ويحظر على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الدخول في اتفاقيات أو صفقات مع هيئات أو أشخاص مقيمين فيها، أو منتمين إليها بجنسيتهم، أو العمل من أجلها أو لمصلحتها".

وفي آيار/ مايو الماضي، أعلن مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) الموافقة مبدئيا على تغليظ عقوبات التطبيع مع إسرائيل، معربا عن تضامنه الدائم مع نضال الشعب الفلسطيني.

وأفاد البيان، في حينه، بـ"الموافقة من حيث المبدأ على تعدیلات بتشدید العقوبات وسد الثغرات، على قانون حظر التعامل أو التطبیع مع الكیان الصهيوني".

وأعرب البرلمان الكويتي، في ذات البيان، عن "التضامن الدائم مع نضال الشعب الفلسطیني لنیل حقه الطبیعي في إقامة دولته المستقلة وعاصمتھا القدس".