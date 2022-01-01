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الاحصاء: إرتفاع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بـ 5.58% خلال آذار

الخميس 05 مايو 2022 09:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحصاء: إرتفاع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بـ 5.58% خلال آذار



رام الله / سما /

 سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي ارتفاعاً نسبته 5.58% خلال شهر آذار 2022 مقارنة بشهر شباط 2022.

وسجلت أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعاً نسبته 5.84% خلال شهر آذار 2022 مقارنة بالشهر السابق علما ان أهميتها النسبية تشكل 87.89% من إجمالي أنشطة الصناعة، كما وسجلت أنشطة إمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعاً نسبته 22.23% والتي تشكل أهميتها النسبية 1.84% من إجمالي أنشطة الصناعة، كما سجلت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعاً نسبته 12.69% علما ان أهميتها النسبية تشكل 2.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.

وعلى صعيد الأنشطة الفرعية التي لها تأثير نسبي كبير على مجمل الرقم القياسي، فقد سجلت بعض أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعاً خلال شهر آذار 2022 مقارنة بشهر شباط، أهمها صناعة المنتجات الغذائية، وصناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى "الباطون، الحجر والرخام، والإسفلت"، وصناعة الأثاث، وصناعة المنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها، وصناعة منتجات التبغ، وصناعة المنسوجات، وصناعة الملابس، وصناعة الخشب ومنتجات الخشب، وصناعة المشروبات، وصناعة الورق ومنتجات الورق.

من ناحية أخرى سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي انخفاضاً في بعض الأنشطة أهمها صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات "الألمنيوم"، وأنشطة الطباعة واستنساخ وسائط الاعلام المسجلة، وصناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية.

في حين سجلت أنشطة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضاً مقداره 2.31% والتي تشكل أهميتها النسبية 7.38% من إجمالي أنشطة الصناعة.

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