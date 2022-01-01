مستوطنون يقتحمون الأقصى و الاحتلال يعتدي على المصلين بالحرم

القدس المحتلة / سما /

اقتحمت قوات معززة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الخميس، المسجد الأقصى وانتشرت في ساحات الحرم لتأمين مسار اقتحامات المستوطنين للمسجد، حيث قامت بالاعتداء على الفلسطينيين وقمع من تواجد داخل المصلى القبلي.

وطالب قائد شرطة الاحتلال بالقدس عبر مكبرات الصوت الفلسطينيين الذين تواجدوا في الأقصى مغادرة ساحات الحرم، فيما تعالت مناشدات من الشبان المحاصرين في القبلي عبر مكبرات صوت وسماعات المسجد الأقصى.

وأعتدت قوات التدخل السريع على المرابطين والمصلين في ساحات الحرم وكذلك النساء اللواتي تواجدن في صحن قبة الصخرة.

وحاصرت قوات الاحتلال المرابطين داخل المصلى القبلي بعد الاعتداء عليهم بالضرب في ساحات المسجد الأقصى، فيما أغلقت قوات الاحتلال أبواب المسجد الأقصى أمام الفلسطينيين..

وقامت قوات الاحتلال باقتحام المصلى القبلي والاعتداء على المرابطين، وأطلقت صوبهم الغاز المدمع والرصاص المعدني المغلف بالمطاط ما تسبب بإصابة العشرات بحالات اختناق.

وانتشر عناصر التدخل السريع والوحدات الخاصة في ساحات الحرم وقامت بإبعاد الفلسطينيين عن مسار اقتحامات المستوطنين وجولاتهم الاستفزازية في ساحات الحرم، فيما قام عناصر شرطة الاحتـلال بإزالة الأحجار التي وضعها الشبان لعرقلة مسار اقتحام المستوطنين وجولاتهم في الأقصى.

توفير الحماية للمستوطنين وقمع للفلسطينيين بالأقصى

وعند الساعة السابعة صباحا فتحت شرطة الاحتلال باب المغاربة أمام المستوطنين الذين قاموا باقتحام ساحات المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في ساحاته، تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وواصلت شرطة الاحتلال التضييق على الفلسطينيين، ونصبت الحواجز داخل القدس القديمة وعند الطرقات المؤدية إلى أبواب الأقصى، ومنعت الكثير من المواطنين، خاصة الشباب من الدخول للأقصى.

وعرقلت شرطة الاحتلال دخول الشبان إلى المسجد الأقصى عبر باب المجلس، ومنعت العديد من الفلسطينيين من دخول الأقصى بعد صلاة الفجر، حيث استنفرت قواتها في البلدة القديمة ونصبت الحواجز على الطرقات المؤدية إلى أبواب المسجد الأقصى.

واحتشدت أعداد كبيرة من الشبان والأهالي في رحاب المسجد الأقصى بالتزامن مع اقتحام شرطة الاحتلال لساحات الحرم، كما احتشد المرابطون في ساحات الحرم بشكل جماعي أمام المصلى القبلي تزامنا مع استعدادات شرطة الاحتلال لتأمين اقتحامات المستوطنين للأقصى.

ويأتي استئناف اقتحامات المستوطنين للأقصى بعد أن تم تعليقها لمدة 14 يوما بقرار من حكومة الاحتلال الإسرائيلي، خلال الأيام العشر الأواخر من رمضان وأيام عيد الفطر.

وتجددت الاقتحامات صباح اليوم الخميس، بدعوة من منظمات "الهيكل" المزعوم"، التي دعت إلى اقتحامات جماعية بمناسبة ما يسمى الذكرى الـ74 لاستقلال إسرائيل.