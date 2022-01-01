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سرايا القدس تنعى أحد مجاهديها في لواء غزة

الخميس 05 مايو 2022 01:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سرايا القدس تنعى أحد مجاهديها في لواء غزة



غزة/سما/

نعت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أحد فرسانها الميامين في لواء غزة، والذي توفي إثر سكتة قلبية مفاجئة.

وقالت سرايا القدس في بيانها العسكري: إن الفقيد "محمود محمد رأفت أبو عاصي" (33 عاماً) توفي فجر اليوم الخميس 4 شوال 1443 هــ، الموافق 5 أيَّار/ مايو 2022م، إثر سكتة قلبية مفاجئة، ليمضي إلى ربه بعد رحلة حياة سخرت في سبيل الله جهاداً ودفاعاً عن أبناء شعبنا في مواجهة الاحتلال الصهيوني المجرم.

وأضافت: "إننا في سرايا القدس نحسب فقيدنا من المجاهدين الأفذاذ الذين صالوا وجالوا مقاومةً وعطاءً وكانت له البصمة والأثر في مشروع المقاومة والتحرير، ونسأل الله العلي القدير أن يتقبله في الشهداء، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان، ونعاهده وكل الشهداء أن نبقى محافظين على أمانة السلاح وخط الجهاد والمقاومة حتى حرية كل فلسطين".

ودعت المولى عز وجل، أن يتغمد المجاهد أبو عاصي بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته برفقة النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا, وأن يُلهم أهله وذويه ورفاق دربه جميل الصبر والسلوان.

وعاهدت سرايا القدس الفقيد وكل الشهداء، أن تبقى محافظة على أمانة السلاح وخط الجهاد والمقاومة حتى حرية كل فلسطين.

#سرايا القدس #محمد أبو عاصي #الجهاد الاسلامي

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