  1. الرئيسية
  2. الرياضة

ريال مدريد يقصي مانشستر سيتي في مباراة "مجنونة" ويتأهل لنهائي دوري الأبطال (فيديو)

الخميس 05 مايو 2022 12:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ريال مدريد يقصي مانشستر سيتي في مباراة "مجنونة" ويتأهل لنهائي دوري الأبطال (فيديو)



مدريد/سما/

تأهل ريال مدريد الإسباني إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بفوزه على ضيفه مانشستر سيتي بنتيجة 3-1 بعد التمديد، في المباراة التي جمعتهما يوم الأربعاء ضمن إياب نصف نهائي المسابقة.

وافتتح مانشستر سيتي باب التسجيل عن طريق نجمه الجزائري رياض محرز في الدقيقة الـ73.

وفي اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء قلب ريال مدريد الطاولة رأسا على عقب بتسجيله لهدفين متتاليين عن طريق نجمه البرازيلي رودريغو في الدقيقتين 90 و90+1.

وانتهى الوقت الأصلي من المباراة بفوز ريال مدريد بنتيجة 2-1 ليتعادل الفريقان 5-5 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، عقب فوز السيتي في مباراة الذهاب في إنجلترا الأسبوع الماضي 4-3.

ولجأ الفريقان لوقتين إضافيين، حسمهما الفريق الملكي لمصلحته عن طريق نجمه الفرنسي كريم بنزيما الذي سجل الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة الخامسة من الشوط الإضافي الأول من ركلة جزاء.

وتأهل ريال مدريد إلى المباراة النهائية للبطولة القارية العريقة للمرة الـ17 في تاريخه بعد تفوقه في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 6-5.

وسيتنافس ريال مدريد على رفع كأس دوري الأبطال في الـ28 من مايو الجاري مع ليفربول الإنجليزي الذي حجز تذكرة النهائي الأولى على حساب فياريال الإسباني. 

#ريال مدريد #مانشستر سيتي #اهداف ريال مدريد ومانشستر سيتي #ملخص مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي

الأكثر قراءة اليوم

حماس تحذر الاحتلال من مغبة ما سيقدم عليه الخميس المقبل ..وبن غفير يرد

ارتفاع جديد على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

ارتفاع في سعر صرف الدولار

شاهد : صورة جديدة "للأمير النائم" تثير تفاعلاً في السعودية

الاحتلال ينشر القبة الحديدية في القدس وتل أبيب ويأخذ تهديدات الفصائل على محمل الجد (فيديو)

غزة : وفاة شاب قام بحرق نفسه ثاني أيام عيد الفطر

روسيا ترفض طلب إسرائيل الاعتذار بعد تصريحات لافروف

الأخبار الرئيسية

0d43a27a-33ef-4485-9642-3c26082c5e26

إعلام إسرائيلي يعلق على زيارة وفد قيادي من حماس لموسكو

9fa2a2eb-abbf-477a-86f2-773087403163

الاحتلال ينشر القبة الحديدية في القدس وتل أبيب ويأخذ تهديدات الفصائل على محمل الجد (فيديو)

اتصالات جديدة للوسطاء لمنع تفجر الأوضاع.. والمقاومة ترفع الجهوزية وتحذر من “اللعب بالنار”

dacd82d0b6006a91e98b2b707241038c

خلاف بشأن طبيعة دوام المدارس في الضفة غداً الخميس

هرتسوغ: "إسرائيل" لا يمكنها الانتظار حتى رمضان المقبل..وهذا ما قاله حول امكانية عقد لقاء مع الرئيس عباس

الاتصالات الفلسطينية