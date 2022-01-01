الاحتلال يمنع الأذان في الحرم الإبراهيمي والمستوطنون يقتحمون ساحاته وأروقته

الخليل/سما/

منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، رفع أذان العشاء في الحرم الإبراهيمي الشريف، فيما اقتحم عشرات من المستوطنين المتطرفين بحماية من تلك القوات كافة ساحات وأروقة الحرم الشريف، وأقاموا فيها حفلات صاخبة.

وقال مدير الحرم الإبراهيمي الشريف غسان الرجبي للوكالة الرسمية، ان قوات الاحتلال منعت رفع اذان العشاء، ووفرت الحماية لعشرات المستوطنين لاقتحام ساحات الحرم ونصب منصات للرقص وتوزيع مكبرات للصوت في معظم أجزاءه، وإقامة حفلات صاخبة للرقص والغناء داخل أروقة الحرم الشريف وساحاته الخارجية، في مظهر استفزازي يخالف كافة الشرائع والأديان.

كما قاموا بإضاءة ما يسمى "بالشمعدان" على سطح الحرم، وإضاءة جدران الحرم بالأعلام الإسرائيلي، احتفالا بما يسمى "عيد الاستقلال".

وكانت قوات الاحتلال ومجموعات المستوطنين قامت بوقت سابق من هذا اليوم برفع العلم على سطح وأسوار الحرم الإبراهيمي الشريف، تمهيدا لهذا الاحتفال.