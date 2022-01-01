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الأوقاف الأردنية تحذر من الاستمرار بالتهديد باقتحام المسجد الأقصى

الأربعاء 04 مايو 2022 09:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأوقاف الأردنية تحذر من الاستمرار بالتهديد باقتحام المسجد الأقصى



عمان/سما/

حذر وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردني، محمد الخلايلة، اليوم الاربعاء، من مغبة الاستمرار بالتهديد باقتحام حرمة المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف- من قبل المتطرفين اليهود أو السماح لهم بذلك من قبل سلطات الاحتلال، معتبرا ذلك استفزازا لمشاعر المسلمين في كافة أنحاء العالم.

وقال الخلايلة في بيان، على سلطة الاحتلال التوقف عن مثل هذه التصرفات التي ليس من شأنها إلا إثارة المزيد من التأجيج والدفع باتجاه استفزاز مشاعر المسلمين واستثارتهم وجر المنطقة إلى حروب وصراعات لا تحمد عواقبها، مذكرا بأن المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، إنما هو حق خالص للمسلمين من أدنى أرضه إلى أعلى سمائه لا يشاركهم ولا يقاسمهم فيه أحد من الناس، وترعاه وصاية هاشمية مجيدة تذود عن حرمته ليكون مكانا لعبادة المسلمين.

#وزارة الاوقاف الاردنية #المسجد الاقصى

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