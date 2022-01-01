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وفاة مواطن ونجله جراء غرقهما في بركة مياه جنوب الخليل

الأربعاء 04 مايو 2022 09:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة مواطن ونجله جراء غرقهما في بركة مياه جنوب الخليل



الخليل/سما/

 باشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق فيما باشرت الشرطة إجراءات التحري بواقعة وفاة مواطن 31 عاماً وابنه 8 أعوام بمنطقة المسافر جنوب الخليل.

وأوضح العقيد لؤي ارزيقات الناطق الإعلامي باسم الشرطة بأن بلاغا وصل لشرطة المحافظة حول تعرض والد وإبنه للغرق أثناء سباحتهم داخل بركة تجمع مياه بمنطقة المسافر جنوب الخليل وجرى نقلهما لمستشفى يطا الحكومي حيث أعلن الأطباء عن وفاتهما وتحركت فورا قوة من الشرطة للمكان.

وأفاد فؤاد العمور منسق لجان الحماية والصمود في جبال جنوب الخليل، والذي تواجد في المكان بأن طواقم انقاذ إسرائيلية، قامت بانتشال جثة المواطن ابراهيم علي قرعيش 35 عاما ونجله آدم من السيارة بعد ساعات من البحث عنهما.

وبحسب شهود عيان، فإن عمليات الانقاذ التي شارك فيها عشرات المواطنون، قد استمرت نحو ساعتين ونصف، بسبب الانحدار الشديد في المنطقة و وعورتها.

#الخليل

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