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خطيب الأقصى: الاحتلال يسعى للتغطية على فشله في رمضان بدعوات اقتحام الأقصى غدًا

الأربعاء 04 مايو 2022 09:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
خطيب الأقصى: الاحتلال يسعى للتغطية على فشله في رمضان بدعوات اقتحام الأقصى غدًا



القدس المحتلة/سما/

قال خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري إن الاحتلال يسعى للتغطية على فشله في رمضان بدعوات اقتحام الأقصى غدًا.

وحذر صبري من مخططات يحيكها الاحتلال في هذه الأيام لإرضاء المستوطنين، محملًا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن نتائج المساس بالمسجد الأقصى. وأكد على أن دعوات شد الرحال إلى المسجد الأقصى مازالت قائمة ولم تتوقف، وأضاف: "هي امتداد منذ عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم".

ودعت جماعات المستوطنين إلى اقتحام المسجد الأقصى غدا الخميس، بالتزامن مع ذكرى تأسيس كيان الاحتلال الإسرائيلي في 5 مايو/ أيار من كل عام، على أنقاض فلسطين التاريخية بعد نكبة عام 1948.

ودعت جماعة "نشطاء لأجل الهيكل" في منشور عبر شبكات التواصل الاجتماعي، إلى الاحتفال بالمناسبة في المسجد الأقصى.

وتضمن المنشور دعوة إلى التلويح بالعلم وترديد النشيد الإسرائيلي خلال الاقتحامات التي أشار إلى أنها ستتم على مرحلتين صباحية ومسائية.

وفي وقت سابق، انطلقت دعوات فلسطينية لأهالي الداخل المحتل بضرورة الحشد والزحف نحو المسجد الأقصى المبارك، لحمايته من التهويد ومخططات الجماعات الاستيطانية الاحتفال بداخله.

#المسجد الاقصى

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