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الروبل الروسي يعزز مواقعه أمام الدولار ويسجل مستوى هو الأول في نحو عامين

الأربعاء 04 مايو 2022 09:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
الروبل الروسي يعزز مواقعه أمام الدولار ويسجل مستوى هو الأول في نحو عامين



وكالات

انخفض سعر صرف الدولار واليورو مقابل الروبل، اليوم الأربعاء، وتم تداول العملة الأمريكية دون مستوى 69 روبلا للمرة الأولى منذ يونيو 2020، فيما تم تداول اليورو دون مستوى 73 روبلا.

وفي مستهل التعاملات، تراجع سعر صرف الدولار إلى مستوى 68.63 روبل، وذلك للمرة الأولى منذ يونيو 2020، في حين انخفض سعر صرف اليورو إلى مستوى 72 روبلا.

وعلى صعيد تداولات الأسهم، تراجع مؤشر بورصة موسكو للأسهم المقومة بالروبل MICEX بنسبة 0.02% إلى 2444.67 نقطة، في حين صعد مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 0.87% إلى 1091 نقطة.

#روسيا #الدولار #الروبل الروسي

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