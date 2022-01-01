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التعاون الإسلامي تطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه وقف اعتداءات الاحتلال

الأربعاء 04 مايو 2022 09:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
التعاون الإسلامي تطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه وقف اعتداءات الاحتلال



جدة/سما/

حذرت منظمة التعاون الإسلامي من استمرار انتهاكات المستوطنين المتطرفين بحماية قوات الاحتلال الاسرائيلي لحرمة المسجد الأقصى المبارك من خلال التهديد باقتحامه، وأداء صلوات تلمودية في باحاته، ورفع علم دولة الاحتلال داخله، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولاتفاقيات جنيف وتعديا على حرمة المسجد الأقصى المبارك.

وحملت المنظمة، في بيان، اليوم الأربعاء، قوات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار هذه الانتهاكات التي تشكل اعتداء صارخاً على مشاعر المسلمين، ومن شأنها أن تغذي العنف والتوتر وتؤدي الى إشعال حرب دينية تهدد الامن والاستقرار الدوليين.

كما طالبت المنظمة المجتمع الدولي، وخصوصا مجلس الأمن الدولي، بتحمل مسؤولياته تجاه إلزام إسرائيل، قوة الاحتلال، بوقف انتهاكاتها واعتداءاتها ضد الشعب الفلسطيني وارضه ومقدساته الإسلامية والمسيحية.

#التعاون الاسلامي #الاحتلال

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