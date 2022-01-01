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قوى القدس تدعو لتكثيف التواجد في الأقصى غدا

الأربعاء 04 مايو 2022 08:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
قوى القدس تدعو لتكثيف التواجد في الأقصى غدا



القدس المحتلة/سما/

دعت القوى الوطنية في مدينة القدس، إلى شد الرحال إلى المسجد الاقصى صباح غد الخميس لمن استطاع إليه سبيلا، للتصدي لاقتحامات المستوطنين.

ودعت القوى في بيان، جماهير شعبنا الى تكثيف التواجد غدًا صباحًا في المسجد الاقصى للتصدي لاقتحام المستوطنين غدا، والذين يعتزمون رفع أعلام الاحتلال في باحات المسجد.

وكانت شرطة الاحتلال قررت استئناف السماح للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى، بدءاً من غد الخميس الذي يوافق ذكرى النكبة.

وأطلق مستوطنون دعوات واسعة لاقتحام المسجد الأقصى ورفع علم الاحتلال وغناء "نشيدهم" الوطني داخل باحاته، في الخامس من شهر أيار الجاري، مرفقة بساعات الاقتحام خلال فترة الصباح وفترة ما بعد الظهر.

#القدس #المسجد الاقصى

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