البرلمان العربي يحذر من خطورة الدعوات المتطرفة برفع الأعلام الإسرائيلية داخل الأقصى

القاهرة/سما/

- حذر البرلمان العربي، بشدة من خطورة الدعوات التي أطلقتها جماعات إسرائيلية متطرفة لاقتحام المسجد الأقصى، يوم غد الخميس وذلك بالتزامن مع ذكرى ما يطلقون عليها "تأسيس دولة إسرائيل" مع رفع العلم وترديد ما يسمى بالنشيد الوطني الإسرائيلي في باحات المسجد.

وأكد البرلمان العربي في بيان له اليوم الأربعاء، أن إطلاق هذه الدعوات في ذكرى نكبة فلسطين هو استفزاز خطير واعتداء صارخ على المقدسات الإسلامية وتحد لمشاعر المسلمين واستكمال لمخططات التهويد التي تنفذها سلطات الاحتلال، وذلك على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي الذي يقف مكبل الأيدي أمام هذه المخططات التي يحاول المرابطون في المسجد الأقصى بإفشالها بصمودهم ورباطهم داخل المسجد، موجها تحية إعزاز وتقدير لصمود المقدسيين في وجه الغطرسة الإسرائيلية بما يمتلكونه من سلاح العزيمة والإيمان.

وأشار البرلمان إلى أن انصياع سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمجتمع الدولي لدعوات الجماعات اليهودية المتطرفة سوف يضر بالأمن والسلم الدوليين والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط والعالم .