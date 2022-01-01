  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

البرلمان العربي يحذر من خطورة الدعوات المتطرفة برفع الأعلام الإسرائيلية داخل الأقصى

الأربعاء 04 مايو 2022 08:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
البرلمان العربي يحذر من خطورة الدعوات المتطرفة برفع الأعلام الإسرائيلية داخل الأقصى



القاهرة/سما/

- حذر البرلمان العربي، بشدة من خطورة الدعوات التي أطلقتها جماعات إسرائيلية متطرفة لاقتحام المسجد الأقصى، يوم غد الخميس وذلك بالتزامن مع ذكرى ما يطلقون عليها "تأسيس دولة إسرائيل" مع رفع العلم وترديد ما يسمى بالنشيد الوطني الإسرائيلي في باحات المسجد.

وأكد البرلمان العربي في بيان له اليوم الأربعاء، أن إطلاق هذه الدعوات في ذكرى نكبة فلسطين هو استفزاز خطير واعتداء صارخ على المقدسات الإسلامية وتحد لمشاعر المسلمين واستكمال لمخططات التهويد التي تنفذها سلطات الاحتلال، وذلك على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي الذي يقف مكبل الأيدي أمام هذه المخططات التي يحاول المرابطون في المسجد الأقصى بإفشالها بصمودهم ورباطهم داخل المسجد، موجها تحية إعزاز وتقدير لصمود المقدسيين في وجه الغطرسة الإسرائيلية بما يمتلكونه من سلاح العزيمة والإيمان.

وأشار البرلمان إلى أن انصياع سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمجتمع الدولي لدعوات الجماعات اليهودية المتطرفة سوف يضر بالأمن والسلم الدوليين والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط والعالم .

#البرلمان العربي #المسجد الاقصى

الأكثر قراءة اليوم

حماس تحذر الاحتلال من مغبة ما سيقدم عليه الخميس المقبل ..وبن غفير يرد

ارتفاع في سعر صرف الدولار

ارتفاع جديد على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

شاهد : صورة جديدة "للأمير النائم" تثير تفاعلاً في السعودية

غزة : وفاة شاب قام بحرق نفسه ثاني أيام عيد الفطر

روسيا ترفض طلب إسرائيل الاعتذار بعد تصريحات لافروف

بينيت: لن يكون منفذ العملية الوحيد الذي يدفع الثمن ومتظاهرون يصفونه بـ"خائن" وخرقة"

الأخبار الرئيسية

0d43a27a-33ef-4485-9642-3c26082c5e26

إعلام إسرائيلي يعلق على زيارة وفد قيادي من حماس لموسكو

9fa2a2eb-abbf-477a-86f2-773087403163

الاحتلال ينشر القبة الحديدية في القدس وتل أبيب ويأخذ تهديدات الفصائل على محمل الجد (فيديو)

اتصالات جديدة للوسطاء لمنع تفجر الأوضاع.. والمقاومة ترفع الجهوزية وتحذر من “اللعب بالنار”

dacd82d0b6006a91e98b2b707241038c

خلاف بشأن طبيعة دوام المدارس في الضفة غداً الخميس

هرتسوغ: "إسرائيل" لا يمكنها الانتظار حتى رمضان المقبل..وهذا ما قاله حول امكانية عقد لقاء مع الرئيس عباس

الاتصالات الفلسطينية