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الهباش يحذر من تداعيات خطيرة جدا إذا نفذ المستوطنون مخطط اقتحام الأقصى غدًا

الأربعاء 04 مايو 2022 08:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهباش يحذر من تداعيات خطيرة جدا إذا نفذ المستوطنون مخطط اقتحام الأقصى غدًا



رام الله/سما/

 حذر الشيخ قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، من التداعيات الخطيرة جدا على المنطقة والعالم إذا نفذ المستوطنون مخططهم باقتحام المسجد الأقصى المبارك غداً، والمغامرة برفع الأعلام الاسرائيلية والغناء في باحاته المقدسة.

وداعا، في بيان، "العقلاء في المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليتهم ومنع فتيل الانفجار الذي يسعى المتطرفون من المستوطنين لإشعاله، مؤكداَ ان عصابات المستوطنين تسعى بكل الطرق لارتكاب جريمة في المسجد الأقصى المبارك وإشعال نار الحرب الدينية التي سوف تأكل الأخضر واليابس وعندها لا ينفع الندم".

#محمود الهباش #المسجد الاقصى

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