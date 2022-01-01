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"الهيئة الوطنية" تندد بقرار اقتحام المسجد الأقصى

الأربعاء 04 مايو 2022 07:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الهيئة الوطنية" تندد بقرار اقتحام المسجد الأقصى



القدس المحتلة/سما/

نددت الهيئة الوطنية لدعم وإسناد شعبنا بالداخل المحتل بقرار المستوطنين والمجموعات الصهيونية المتطرفة باقتحام المسجد الأقصى في ذكرى تأسيس دولة الاحتلال والاحتفاء بالقدس كعاصمة لها.

وأدانت الهيئة قرار حكومة الاحتلال الذي سمح للمستوطنين بتنفيذ عملية الاقتحام في تعدّ صارخ على القانون الدولي ومنظومة حقوق الإنسان وعلى ثوابت شعبنا.

وأشادت الهيئة بدعوات الهيئات الوطنية بالداخل للتوجه للمسجد الأقصى وشد الرحال إليه، لحمايته وعدم السماح للمستوطنين المدعومين من حكومة الاحتلال بتنفيذ التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى وتغيير طابعه الإسلامي والعربي والفلسطيني.

واشارت الهيئة أن منع رفع آذان العشاء بالمسجد الأقصى إذ الذي يشكل اعتداءً سافراً على حقوق شعبنا وحرية العبادة.. فإنه يعطي الضوء الأخضر للمستوطنين لتنفيذ قرارهم باقتحام المسجد.  وطالبت الهيئة بلدان العالم والمنظمات الدولية بما في ذلك هيئات الأمم المتحدة للتدخل العاجل لمنع عدوان الاحتلال ومستوطنيه من التعدي على المسجد الأقصى المبارك. ودعت الهيئة جماهير شعبنا في جميع أماكن تواجده لاستخدام أدوات الكفاح الشعبي لإفشال مؤامرة الاحتلال.

وأهابت الهيئة بقوى التضامن الشعبي الدولي للتحرك الشعبي الفاعل من أجل تعرية مؤامرة الاحتلال والضغط على الحكومات لكي تفرض عقوبات على الاحتلال حتى يتراجع عن قراره وعدوانه المستمر على المسجد الأقصى وعلى حقوق شعبنا بتكريسه للاحتلال والاستيطان والحصار والتمييز العنصري؛ ومن أجل نيل شعبنا حقوقه الثابتة والمشروعة بالحرية والاستقلال والعودة. المصدر : شهاب

#الهيئة الوطنية لدعم الداخل المحتل

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