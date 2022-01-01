ناشطون بريطانيون يرفعون أعلاماً فلسطينية على بناية بلدية بريطانية رفعت علم أوكرانيا (فيديو)

لندن/سما/

قام ناشطون بريطانيون برفع علم فلسطين على بناية برج بلدية “بيشوب كاسل” الواقعة بمحافظة شروبشير، على حدود إنكلترا وويلز، قبل يومين وبالتزامن مع عيد الفطر، وذلك تضامنا مع الشعب الفلسطيني، وإدانة ازدواجية المعايير مقارنة مع دعم أوكرانيا، التي رُفع علمها على البناية تضامنا مع الأوكرانيين.

ونشرت الناشطة سارة ويلكنسون على حسابها على “تويتر”، فيديو لذلك، وكتبت “من بريطانيا إلى القدس في # عيد_الفطر احتللنا برج البلدية لنرفع العلم الفلسطيني تضامنا مع رفاقنا في # فلسطين”.

وقالت ويلكنسون في الفيديو “تزعمون التضامن مع أوكرانيا، في إشارة لعلم أوكرانيا المرفوع على بناية “تاون هول” (برج البلدية)، لكنكم لم تفعلوا شيئا من أجل فلسطين المحتلة منذ 74 عاما، التي يتعرض شعبها للقتل والقمع والتعذيب من قبل الاحتلال الإسرائيلي، الذي قتل 2500 طفلا فلسطينيا منذ 1985، و22500 فلسطيني منذ بداية الاحتلال، ولا أحد فعل شيئا، بينما يرفع علم أوكرانيا بعد أسبوع فقط من الأزمة الأوكرانية. ونحن نقف اليوم تضامنا مع الفلسطينيين، الذين يتعرضون للظلم، والقتل والتعذيب من قبل نظام الفصل العنصري الإسرائيلي”.

من جهته قال ناشط آخر “هل يمكن تصور تشريد 6.5 ملايين فلسطيني.. ما يحدث في أوكرانيا يشبه قطرة في محيط مقارنة بما يحدث في فلسطين”. انظروا للتاريخ وليس لوسائل الإعلام المنحازة لإسرائيل.. أوقفوا التطهير العرقي الذي يتعرض له الفلسطينيون”. وعادت الناشطة ويلكنسون للقول “إننا لا ندعو إلى عدم التضامن مع الأوكرانيين، لكنا إذا ما دعمتم شعبا تحت الاحتلال، فعليكم كذلك دعم الشعب الفلسطيني”.

ولوحظت سيارات الشرطة البريطانية وهي تهرع إلى عين المكان، ووقف عناصر الشرطة، وهم يراقبون الناشطين من تحت بناية برج البلدية، كما أظهر الفيديو.