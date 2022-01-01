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الاحتلال يستولي على معدات زراعية في قرية الجوايا جنوب الخليل

الأربعاء 04 مايو 2022 05:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يستولي على معدات زراعية في قرية الجوايا جنوب الخليل



الخليل/سما/

استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على معدات زراعية في قرية الجوايا شرق يطا جنوب الخليل.

وقال منسق لجان الحماية والصمود في مسافر يطا وجبال جنوب الخليل فؤاد العمور لــ"وفا"، ان قوات الاحتلال داهمت القرية واستولت على معدات زراعية "فأس ومجارف" ولوازم نصب خيمة "مواسير وأغطية وحبال" تعود ملكيتها للمواطن محمود يوسف دعيس.

وأشار العمور، إلى أن الهدف من ذلك هو تنغيص حياة المواطنين وتوسيع ما تسمى مستوطنة "ماعون" المحاذية للقرية والمقامة على أراضي المواطنين وممتلكاتهم جنوب الخليل.

وناشد العمور المؤسسات الحقوقية والوطنية والدولية، بالتدخل الفوري والعاجل لوضع حد لهذه الممارسات الهمجية التي تهدف إلى تهجير المواطنين من أراضيهم، ومنعهم من فلاحتها وتربية المواشي.

الجدير ذكره أن مستوطني المستوطنة المذكورة رعوا ماشيتهم أمس في أراضي المواطنين من عائلة دعيس، ما تسبب بتخريب المزروعات الموسمية في اراض تصل مساحتها الى 20 دونما تقريبا.

#الخليل #معدات زراعية

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