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المجلس الوطني يحذر من اعتزام المستوطنين اقتحام الأقصى غدا الخميس

الأربعاء 04 مايو 2022 05:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
المجلس الوطني يحذر من اعتزام المستوطنين اقتحام الأقصى غدا الخميس



رام الله/سما/

حذر المجلس الوطني الفلسطيني، من اعتزام المستوطنين اقتحام المسجد الأقصى غدا الخميس وتنفيذ ما يخططون له برفع العلم الإسرائيلي وترديد نشيدهم العنصري.

وأدان المجلس في بيان له، اليوم الأربعاء، استمرار الاعتداءات وقطع الأسلاك عن سماعات المسجد الأقصى، والتضييق على الاخوة المسيحيين ووضع العراقيل للحيلولة دون إتمام صلواتهم.

وأكد أن دعوات المستوطنين المتكررة لاستباحة المسجد الأقصى المبارك، تأتي في سياق المخطط الاحتلالي الممنهج لمحاولة فرض الرواية الإسرائيلية المرتكزة على الأساطير الدينية التي تدعي بأن هذه الأرض هي ملك لليهود، في محاولة لقلب الصورة الحقيقية الاستعمارية للمشروع الصهيوني.

وأكد المجلس أن جماهير شعبنا عازمة مستمرة بمواصلة التصدي لهذا العدوان ولانتهاكات الجماعات اليمينية المتطرفة التي تجري تحت حماية وإشراف حكومة الاحتلال العنصرية، وهي توفر الغطاء والحماية لهذه الأعمال العنصرية الهمجية تجاه أبناء شعبنا ومقدساته.

ودعا المجلس الوطني البرلمانات العربية وبرلمانات العالم، للتحرك والضغط على دولة الاحتلال لوقف الحرب الممنهجة ضد شعبنا وحقوقه الوطنية الثابتة.

#المجلس اتلوطني الفلسطيني #اقتحام الاقصى

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