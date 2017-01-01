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عورتاني: نظام مهننة التعليم رافعة لمكانة المعلم ولجودة التعليم وجودة مخرجاته

الأربعاء 04 مايو 2022 05:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
عورتاني: نظام مهننة التعليم رافعة لمكانة المعلم ولجودة التعليم وجودة مخرجاته



رام الله/سما/

أكد وزير التربية والتعليم مروان عورتاني؛ أن موضوع علاوة طبيعة المهنة للمعلم الفلسطيني، كان وما زال، محط اهتمام مختلف مكونات الأسرة التربوية، منوهاً إلى أن الوزارة أوضحت وفي أكثر من مناسبة، أن هذا الأمر المهم هو أحد أبرز مكونات مشروع نظام مهننة التعليم الذي تقدمت به الوزارة إلى الحكومة لاتخاذ المقتضى القانوني بشأنه حسب الأصول.   

وأوضح عورتاني، وفق بيان للوزارة، اليوم الأربعاء، أن ذلك يأتي استنادا إلى قانون التربية والتعليم للعام 2017 وخصوصا المادة 30 والتي تنص على "يمنح المعلم في وزارة التربية والتعليم العالي علاوة طبيعة العمل حسب الرتبة التي يحصل عليها"، و"تعد الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لائحة لطبيعة العمل خاصة بموظفي الوزارة تصدر عن مجلس الوزراء".

وأعرب الوزير عن ثقته بأن استصدار تشريع خاص بمهنة التعليم؛ سيشكل منعطفا تاريخيا في مسيرة الارتقاء بالمكانة الاجتماعية والوظيفية في المجالات المهنية والإدارية والمالية للمعلم الفلسطيني، وسيكون رافعة لجودة التعليم وجودة مخرجاته.        

ومن الجدير بالذكر أن بلورة مشروع نظام المهننة تمت بالتعاون مع عديد الأطراف ذات العلاقة؛ بما فيها الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين وديوان الموظفين العام.

#وزير التربية والتعليم #مروان عورتاني

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