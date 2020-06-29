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مخطط إسرائيلي يمس بكنيسة الموارنة في حيفا

الأربعاء 04 مايو 2022 05:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
مخطط إسرائيلي يمس بكنيسة الموارنة في حيفا



حيفا/سما/

 فضت جلسة ما يسمى بـلجنة التخطيط والبناء في حيفا داخل أراضي الـ48 بعد سجال محتدم إزاء مخطط يهدف للمس بمعالم كنيسة الموارنة التاريخية في حيفا، رغم وجود قرار يقضي بعدم المس بالكنيسة وفقا للجنة المحافظة على المباني التاريخية التابعة لبلدية حيفا.

وأفاد مراسلنا في أراضي عام 1948 بأن المخطط في "شارع المورينا 5" بمبادرة شركة (ب.ر حفروتا) يرمي إلى بناء مبنى تجارة وفنادق ومكاتب بارتفاع 5 طوابق في مساحة 159 مترا مربعا بمحاذاة كنيسة الموارنة في حارة الكنائس التاريخية وأعلى بسبعة أمتار من قبة الكنيسة الأمر الذي سيؤدّي إلى تغطية الكنيسة والمسّ بحضورها.

الى ذلك، تم رفض هذا المخطط في 29.6.2020، وفي 22.3.2021، وفي 21.11.2021، وحينها أوصت اللجنة التي تعنى بالحفاظ على المباني التاريخية، برفض المخطط المزعوم وتنسيقه مع إدارة كنيسة الموارنة قبل تسجيل أي خطوة.

كما دارت جلسات عدة حول الموضوع بين المسؤولين في كنيسة الموارنة وبين أطراف من البلدية وجرى التأكيد من قبل الموارنة على رفضهم القاطع للمس بالوضع القائم.

وقال مخطط المدن وعضو لجنة المحافظة على المباني التاريخية عروة سويطات لـ"وفا": رفضنا المخطط في لجنة المحافظة ثلاث مرات على مدار سنتين بسبب تهديد كنيسة الموارنة التاريخية وهي من أهم المعالم التاريخية والثقافية والمقدسات في حيفا. وأوصينا بتنسيق المخطط مع الكنيسة والعمل وفق قرار الكنيسة ورؤيتها واعتراضها بالمسّ بقبّة الكنيسة وهذا بإجماع من كل أعضاء لجنة المحافظة.

وختم تعقيبه: أي مسّ بالمقدّسات هو خط أحمر والحفاظ على الموروث التاريخي هو واجب وحق ومسؤولية.

#حيفا #كنيسة الموازنة

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