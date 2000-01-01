الاحتلال يؤجل محاكمة شاب مقدسي

القدس المحتلة/سما/

أجلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، محاكمة شاب مقدسي إلى الاثنين المقبل.

وأفادت مراسلتنا بأن سلطات الاحتلال أجلت للمرة الثانية محاكمة الشاب المقدسي مؤاب أبو خضير إلى الإثنين المقبل.

وكانت سلطات الاحتلال أجلت محاكمة أبو خضير في الرابع والعشرين من نيسان الماضي الى الثالث من أيار الجاري.

يذكر أن سلطات الاحتلال كانت اعتقلت أبو خضير، في العشرين كانون الثاني الماضي عقب اعتداء مستوطن عليه بالضرب المبرح في حي الشيخ جراح، وأفرجت عنه شرط إبعاده عن البلدة القديمة وحي الشيخ جراح لمدة 30 يوما، بالإضافة إلى كفالة مالية تبلغ قيمتها 7 آلاف شيقل، وغرامة 2000 شيقل.