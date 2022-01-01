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وفد من حماس يصل روسيا

الأربعاء 04 مايو 2022 04:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفد من حماس يصل روسيا



موسكو/سما/

 زار وفد من حركة المقاومة الإسلامية حماس، ليلة الثلاثاء، إلى موسكو لإجراء مباحثات “مهمة” مع مسؤولين روس.

ويرأس الوفد نائب رئيس حماس في الخارج موسى أبو مرزوق، ويضم الوفد القياديين فتحي حماد، وحسام بدران، بالإضافة لممثل الحركة في موسكو.

وسيجري وفد حماس مجموعة لقاءات مع القائمين على وزارة الخارجية الروسية ومسؤولين آخرين.

ويناقش الوفد مع المسؤولين الروس الأوضاع في القدس، والتطورات الميدانية على الساحة الفلسطينية والعلاقة الثنائية بين روسيا والحركة.


وتأتي زيارة وفد حماس القيادي إلى موسكو في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات الروسية الإسرائيلية توترًا ملحوظًا بسبب الحرب في أوكرانيا.

#حماس #روسيا

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