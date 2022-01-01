لاعب كويتي ينسحب من بطولة دولية للشطرنج رفضًا لمواجهة إسرائيلي

الكويت/سما/

قرر البطل الكويتي في لعبة الشطرنج بدر الهاجري، الثلاثاء 3 مايو/أيار 2022، الانسحاب من منافسات بطولة صنواي الدولية للشطرنج المقامة في إسبانيا خلال الفترة الحالية، وذلك بعدما أوقعته القرعة في مواجهة أحد لاعبي دولة الاحتلال الإسرائيلي.

ويعد الهاجري هو أحد أبطال الكويت في لعبة الشطرنج، ويشارك في منافسات البطولة الدولية مع زميله في المنتخب الوطني هاشم خالد.

يأتي موقف الهاجري تأكيداً لموقف الكويت الثابت والرافض للتطبيع بكل صوره مع الكيان الإسرائيلي حيث كانت الأشهر الماضية قد شهدت العديد من المواقف المشابهة لأبطال الرياضة الكويتيين الذين رفضوا خوض مواجهات أمام لاعبين من الكيان الصهيوني في ألعاب مختلفة.

إذ رفض لاعب المنتخب الكويتي للتنس محمد العوضي، في يناير/كانون الثاني، مواجهة لاعب إسرائيلي في الدور نصف النهائي من البطولة الدولية للمحترفين، تحت سن 14 عاماً، التي أقيمت في ‫دبي.

وبلغ عدد اللاعبين الكويتيين الذين رفضوا اللاعب أمام منافسين من دولة الاحتلال في بطولات استضافتها الإمارات خلال العام الماضي ثلاثة لاعبين.

وفي مايو/أيار الماضي، وافق مجلس الأمة الكويتي بالإجماع على مشروع قانون يحظر التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

ووفق القانون الكويتي، تعد "إسرائيل" دولة معادية، ويحظر على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين عقد اتفاقات أو صفقات مع هيئات أو أشخاص مقيمين في "إسرائيل" أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها.

ويترتب على التعامل أو إبرام الاتفاقات أو الصفقات عقوبة بالسجن المؤبد أو السجن المؤقت من 5 إلى 10 سنوات، والغرامة المالية.