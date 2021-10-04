  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"الجهاد" تحذر الاحتلال من تداعيات دعوات اقتحام الأقصى: لن نتوانى في الدفاع عنه مهما كان الثمن

الأربعاء 04 مايو 2022 03:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الجهاد" تحذر الاحتلال من تداعيات دعوات اقتحام الأقصى: لن نتوانى في الدفاع عنه مهما كان الثمن



غزة/سما/

 أكدت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، اليوم الأربعاء، أنها "لن تتوانى في الدفاع عن المسجد الأقصى والقدس مهما كان الثمن"، داعيةً أبناء الشعب الفلسطيني إلى شد الرحال للمسجد الأقصى المبارك والرباط فيه، والتصدي لاقتحامات المستوطنين التي تحميها حكومة الاحتلال وجيش "ارهابها" بهدف فرض مخطط التقسيم الزماني والمكاني.

وشدّدت"الجهاد الاسلامي"، في بيان لها، أن الاعتداء على المسجد الأقصى المبارك والسماح لعصابات المستوطنين وقادتهم باقتحام الأقصى وأداء الطقوس الزائفة داخله هي عدوان على  الشعب الفلسطيني وعلى الأمة العربية، الأمر الذي يفرض علينا جميعاً الاستعداد لمواجهة أي مساس بقدسية المسجد الأقصى وبمكانته وبحقنا الكامل فيه.



وحذرت الحركة، من تداعيات الدعوات الصهيونية لاقتحام الأقصى محملةً الاحتلال كامل المسؤولية عما ستؤول إليه الأوضاع جراء هذه الدعوات التي نعتبرها حرباً على الشعب الفلسطينية وعلى المقدسات.

#الجهاد الاسلامي #اقتحام الاقصى

الأكثر قراءة اليوم

رعب يصيب العالم... آخر تطورات مرض "التهاب الكبد الغامض" الذي خطف الأضواء من كورونا

سفير إسرائيلي سابق يهدد الملك عبد الله: استمراركم في مهاجمتنا سيدفعنا لاعتبار الأردن فلسطين

فيديو: قناة عبرية تكشف تفاصيل جديدة عن عملية سلفيت

هآرتس: هكذا قتل الرقيب في الجيش الإسرائيلي في العملية السرية داخل سوريا!

ارتفاع في سعر صرف الدولار

غزة: أول حالة وفاة لطفل إثر إصابته بالتهاب الكبد الغامض

موقع عبري: زيلينسكي تلقى مؤخرا نصائح إعلامية واستراتيجية من مستشارين مقربين من نتنياهو

الأخبار الرئيسية

بينيت: لن يكون منفذ العملية الوحيد الذي يدفع الثمن ومتظاهرون يصفونه بـ"خائن" وخرقة"

إسرائيل تستفز الفصائل بقرار منع رفع الآذان بالأقصى.. حماس تهدد والجهاد تعتبره تجاوز للخطوط الحمراء

إحصائيات إسرائيلية : عدد الفلسطينيين أكثر من اليهود بين النهر والبحر

حماس تحذر الاحتلال من مغبة ما سيقدم عليه الخميس المقبل ..وبن غفير يرد

20211004092046reup-2021-10-04t091907z_646585303_rc2x2q9vmzb9_rtrmadp_3_pandora-papers-jordan-730x438-1

سفير إسرائيلي سابق يهدد الملك عبد الله: استمراركم في مهاجمتنا سيدفعنا لاعتبار الأردن فلسطين

الاتصالات الفلسطينية