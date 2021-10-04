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بينيت: لن يكون منفذ العملية الوحيد الذي يدفع الثمن ومتظاهرون يصفونه بـ"خائن" وخرقة"

الأربعاء 04 مايو 2022 02:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
بينيت: لن يكون منفذ العملية الوحيد الذي يدفع الثمن ومتظاهرون يصفونه بـ"خائن" وخرقة"



القدس المحتلة / سما /

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في تصريحات له اليوم الأربعاء، سعيه لإعادة الجنود الاسرى لدى حركة حماس في قطاع غزة .

وقال بينيت: "لن ننسى الجنود المفقودين الذين لم يعودوا من المعركة، هدار جولدين وأورون شاؤول، وأفرا منغستو وهشام السيد، نحن ملتزمون بإعادتهم من غزة".

وجاءت أقواله خلال مراسم رسمية لإحياء ذكرى الجنود الإسرائيليين الذي قُتلوا في الحروب.

وحول العمليات الأخيرة، قال بينيت: "لن نضرب الذين يهاجموننا مباشرةً فحسب، وإنما الجهة التي أرسلتهم أيضًا".

وأضاف بينيت: "لقد ولى عصر الحصانة التي كان يتمتع بها صناع "الإرهاب" - لن يكون منفذ العملية هو الوحيد الذي يدفع الثمن، بل الجهة التي ترسله أيضًا، حتى إذا كانت بعيدة مسافة ألف كيلومتر عن هذا المكان".

وحول الوضع في المسجد الأقصى، قال المتحدث باسم بينيت إنه "لم يطرأ أي تغيير في الوضع القائم في الأماكن المقدسة "لجميع الأديان" في القدس ".

وهتف مشاركون في مراسم رسمية لإحياء ذكرى الإسرائيليين الذين قُتلوا في عمليات نحو بينيت واصفين إياه "خائن" و"خرقة ومحتال حقير اخرس عليك ان تخجل".

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