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فيديو.. استيقاظ مسن قبل حرق جسده في الصين

الأربعاء 04 مايو 2022 02:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. استيقاظ مسن قبل حرق جسده في الصين



وكالات / سما /

في موقف صادم ونادر تم إنقاذ  رجل مسن من حرق جثته حيا بعد أن وجده العمال يتحرك داخل كيس الجثث.

ظهرت لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية  مسؤولين يرتدون ملابس واقية يسحبون كيسًا أصفر لجثة من  على رافعة طبية  ويخبرون العاملين في دار رعاية المسنين في شنجهاي بفتحها لفحص "الجثة".

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل"، سمع أحد الأشخاص وهو يصرخ على مقدمي الرعاية انه اتى الى هناك لحمل جثة المسن ولكن وجده لازال يتنفس ويتحرك داخل كيس الموتى.

وبعد هذا الامر أقدم المسؤولين  على فتح كيس الجثة ونزع الغطاء من على راس المسن، مؤكدين أنه لا يزال على قيد الحياة،  ،ليقوموا بعد ذلك بإعادة النقالة إلى داخل دار رعاية المسنين.

أكد المسؤولون الحكوميون في منطقة شنجهاي بوتو اليوم (2 مايو) أن العاملين في دار رعاية المسنين وضعوا المتقاعد في كيس جثة وأرسلوه إلى متعهدي دفن الموتى لحرقه.

فيما تم نقل الرجل المسن منذ ذلك الحين إلى المستشفى لإجراء فحص مفصل وتأكد أن حالته مستقرة.

فيما اعتذر متحدث باسم دار رعاية المسنين عن سوء التعامل مع مريضها وقال إنهم يعملون الآن مع   مسؤولي المدينة لإنشاء وحدة خاصة للتحقيق في الحادث الذي وقع يوم الأحد (1 مايو).

 

 
#الصين #الحرق #الجثة #غرائب #الجثث

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