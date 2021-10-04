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جديد "واتساب" أشبه بـ"إنستغرام".. إليك التفاصيل

الأربعاء 04 مايو 2022 01:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
جديد "واتساب" أشبه بـ"إنستغرام".. إليك التفاصيل



وكالات / سما /

على طريقة "إنستغرام" يدرس تطبيق المراسلة الشهير "واتساب" على إطلاق ميزة جديدة تشمل خاصية "الحالة" التي أصدرت في 2017 ولم تلاقِ رواجاً كبيراً.

ووفقا لموقع "WABetaInfo"، فإن واتساب مستعد للقيام بتغيير كبير تجعله يشبه Instagram أكثر من أي وقت مضى.

كما أوضح أن واتساب سيضع دائرة حول صورة كل شخص في قائمة المحادثات، ويمكن رؤية الحالة التي نشرها بالنقر على صورته، تماما مثل إنستغرام.

يشار إلى أنه في WhatsApp تشابه "الحالة" فكرة "الاستوري" في تطبيق إنستغرام، وهي الصور والفيديوهات اليومية التي يلتقطها المستخدم وينشرها لمدة 24 ساعة على حسابه.

وحاليا، لا يمكنك رؤية "حالة" أي شخص إلا بالدخول إلى قائمة "الحالات" في واتساب، المختلفة تماما عن قائمة المحادثات.

وليس من الواضح متى يخطط التطبيق الشهير في إصدار هذه الميزة، حيث لا يزال العمل جارياً على إنشائها.

#إنستغرام #واتساب

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