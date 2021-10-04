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فتوح ينعى مقرر لجنة اللاجئين بالمجلس الوطني صلاح اليوسف

الأربعاء 04 مايو 2022 01:50 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

نعى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، عضو المجلس الوطني ومقرر لجنة شؤون اللاجئين بالمجلس، عضو المكتب السياسي في جبهة التحرير الفلسطينية المناضل الوطني صلاح اليوسف.

وتوفي اليوسف اليوم الأربعاء في العاصمة اللبنانية بيروت، بعد سنوات حافلة بالعطاء والتفاني دفاعا عن حقوق شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة .

وتقدم فتوح باسمه وباسم أعضاء المجلس كافة، من أسرة الفقيد وعائلته آل اليوسف، ومن الرفاق في جبهة التحرير الفلسطينية، بأصدق مشاعر التعازي والمواساة، داعيا الله أن يتغمد الفقيد الوحدوي بواسع رحمته ومغفرته ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

#صلاح اليوسف #روحي فتوح

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