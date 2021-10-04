إصابة مدافع "المنطار" بقطع في الرباط الصليبي

وكالات / سما /

أكدت تقارير صحفية محلية, إصابة إبراهيم نتيل مدافع نادي اتحاد الشجاعية, بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وذكرت التقارير, أن الفحوصات الطبية التي أجراها نتيل في الفترة الأخيرة, أثبتت حاجته لجراحة في الرباط الصليبي, ما يعني غيابه عن الملاعب مدة لا تقل عن 6 شهور.

ومن المتوقع أن يخضع مدافع "المنطار" للجراحة خلال الأسابيع القادمة, ما يعني أنه لن يظهر مع الفريق حتى منتصف الموسم المقبل 2022-2023.

يشار إلى أن نتيل من العناصر الأساسية في صفوف اتحاد الشجاعية منذ انضمامه للفريق صيف 2017 قادما من شباب الخضر.