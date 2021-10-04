  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

إصابة مدافع "المنطار" بقطع في الرباط الصليبي

الأربعاء 04 مايو 2022 12:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة مدافع "المنطار" بقطع في الرباط الصليبي



وكالات / سما /

أكدت تقارير صحفية محلية, إصابة إبراهيم نتيل مدافع نادي اتحاد الشجاعية, بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وذكرت التقارير, أن الفحوصات الطبية التي أجراها نتيل في الفترة الأخيرة, أثبتت حاجته لجراحة في الرباط الصليبي, ما يعني غيابه عن الملاعب مدة لا تقل عن 6 شهور.

ومن المتوقع أن يخضع مدافع "المنطار" للجراحة خلال الأسابيع القادمة, ما يعني أنه لن يظهر مع الفريق حتى منتصف الموسم المقبل 2022-2023.

يشار إلى أن نتيل من العناصر الأساسية في صفوف اتحاد الشجاعية منذ انضمامه للفريق صيف 2017 قادما من شباب الخضر.

#المنطار #إبراهيم نتيل #اتحاد الشجاعية #الرباط الصليبي

الأكثر قراءة اليوم

رعب يصيب العالم... آخر تطورات مرض "التهاب الكبد الغامض" الذي خطف الأضواء من كورونا

“سي إن إن” تكشف: بوتين قد يُعلن الحرب رسمياً على أوكرانيا بهذا التاريخ

سفير إسرائيلي سابق يهدد الملك عبد الله: استمراركم في مهاجمتنا سيدفعنا لاعتبار الأردن فلسطين

فيديو: قناة عبرية تكشف تفاصيل جديدة عن عملية سلفيت

هآرتس: هكذا قتل الرقيب في الجيش الإسرائيلي في العملية السرية داخل سوريا!

غزة: أول حالة وفاة لطفل إثر إصابته بالتهاب الكبد الغامض

ارتفاع في سعر صرف الدولار

الأخبار الرئيسية

إحصائيات إسرائيلية : عدد الفلسطينيين أكثر من اليهود بين النهر والبحر

حماس تحذر الاحتلال من مغبة ما سيقدم عليه الخميس المقبل ..وبن غفير يرد

20211004092046reup-2021-10-04t091907z_646585303_rc2x2q9vmzb9_rtrmadp_3_pandora-papers-jordan-730x438-1

سفير إسرائيلي سابق يهدد الملك عبد الله: استمراركم في مهاجمتنا سيدفعنا لاعتبار الأردن فلسطين

الاحتلال يقرر السماح للمستوطنين باقتحام "الأقصى" الخميس المقبل

رعب يصيب العالم... آخر تطورات مرض "التهاب الكبد الغامض" الذي خطف الأضواء من كورونا

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم