  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

فيديو.. انتصار ثمين للزعيم على العميد في العيد

الأربعاء 04 مايو 2022 12:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. انتصار ثمين للزعيم على العميد في العيد



غزة / سما /

استغل شباب رفح اعادة استئناف بطولة الدوري الممتاز بعد التوقف خلال شهر رمضان المبارك بفوز جديد على العميد في ثاني أيام العيد.

وحقق الزعيم الفوز بثنائية نظيفة على غزة الرياضي في المباراة المؤجلة من حساب الجولة الرابعة عشرة التي أقيمت على ملعب رفح.

وتقدم طارق أبو غنيمة بالهدف الأول للزعيم في الشوط الأول، قبل أن يعزز مؤمن البواب النتيجة بهدف جديد في الشوط الثاني.

وبهذا الفوز رفع شباب رفح رصيده إلى(27) نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف أمام الشجاعية الذي يلعب غدًا مع اتحاد خانيونس على ملعب اليرموك، فيما تجمد رصيد غزة الرياضي عند (19) نقطة في المركز السابع.

الأكثر قراءة اليوم

رعب يصيب العالم... آخر تطورات مرض "التهاب الكبد الغامض" الذي خطف الأضواء من كورونا

“سي إن إن” تكشف: بوتين قد يُعلن الحرب رسمياً على أوكرانيا بهذا التاريخ

سفير إسرائيلي سابق يهدد الملك عبد الله: استمراركم في مهاجمتنا سيدفعنا لاعتبار الأردن فلسطين

فيديو: قناة عبرية تكشف تفاصيل جديدة عن عملية سلفيت

هآرتس: هكذا قتل الرقيب في الجيش الإسرائيلي في العملية السرية داخل سوريا!

غزة: أول حالة وفاة لطفل إثر إصابته بالتهاب الكبد الغامض

ارتفاع في سعر صرف الدولار

الأخبار الرئيسية

إحصائيات إسرائيلية : عدد الفلسطينيين أكثر من اليهود بين النهر والبحر

حماس تحذر الاحتلال من مغبة ما سيقدم عليه الخميس المقبل ..وبن غفير يرد

20211004092046reup-2021-10-04t091907z_646585303_rc2x2q9vmzb9_rtrmadp_3_pandora-papers-jordan-730x438-1

سفير إسرائيلي سابق يهدد الملك عبد الله: استمراركم في مهاجمتنا سيدفعنا لاعتبار الأردن فلسطين

الاحتلال يقرر السماح للمستوطنين باقتحام "الأقصى" الخميس المقبل

رعب يصيب العالم... آخر تطورات مرض "التهاب الكبد الغامض" الذي خطف الأضواء من كورونا

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم