فيديو.. انتصار ثمين للزعيم على العميد في العيد

غزة / سما /

استغل شباب رفح اعادة استئناف بطولة الدوري الممتاز بعد التوقف خلال شهر رمضان المبارك بفوز جديد على العميد في ثاني أيام العيد.

وحقق الزعيم الفوز بثنائية نظيفة على غزة الرياضي في المباراة المؤجلة من حساب الجولة الرابعة عشرة التي أقيمت على ملعب رفح.

وتقدم طارق أبو غنيمة بالهدف الأول للزعيم في الشوط الأول، قبل أن يعزز مؤمن البواب النتيجة بهدف جديد في الشوط الثاني.

وبهذا الفوز رفع شباب رفح رصيده إلى(27) نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف أمام الشجاعية الذي يلعب غدًا مع اتحاد خانيونس على ملعب اليرموك، فيما تجمد رصيد غزة الرياضي عند (19) نقطة في المركز السابع.