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صلاح: أتمنى مُواجهة ريال مدريد في نهائي دوري الأبطال

الأربعاء 04 مايو 2022 12:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
صلاح: أتمنى مُواجهة ريال مدريد في نهائي دوري الأبطال



وكالات / سما /

عبر النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، عن سعادته بعد التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان ليفربول قد حجز بطاقة التأهل لنهائي باريس بعد فوزه على فياريال بخمسة أهدافٍ لهدفين في مجموع مُباراتي الذهاب والإياب.

وقال صلاح، في تصريحات نقلتها شبكة بي بي سي سبورت البريطانية، :”من الرائع أن تكون في النهائي للمرة الثالثة خلال 5 سنوات، هذا أمر لا يُصدق، الجميع سعيد وبالتأكيد سيحتفلون”.

وتابع النجم المصري حديثه بالقول :”دائماً أنا أعرف ماذا أريد فردياً وجماعياً قبل الموسم، وأنا وصلت لما هو أقل مما أريد (سجل 30 هدفاً وصنع 15) “.

وأضاف قائلاً :”لم أقل ذلك أبداً، ولكن قبل بداية الموسم قُلت إنني أريد تسجيل 40 هدفاً وصناعة 15 هدفاً، لقد وصلت لهدفي في التمريرات الحاسمة ويجب أن أركز على تسجيل الأهداف الآن”.

وأكمل صلاح :”الرباعية هي هدفنا الآن، ربما لم يكن ذلك هو الحال في بداية الموسم”، وأضاف :”بعد مرحلة المجموعات قُلت إننا سنفوز بدوري أبطال أوروبا هذا العام”.

وتحدث النجم المصري عن المُنافس المُحتمل للريدز في النهائي، وقال :”أريد مُواجهة ريال مدريد في النهائي، مانشستر سيتي فريق صعب حقاً”.

#نهائي دوري الأبطال #دوري أبطال أوروبا #محمد صلاح #ليفربول #ريال مدريد

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