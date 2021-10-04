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روسيا تكشف عن وجود مرتزقة "إسرائيليين" يقاتلون في أوكرانيا

الأربعاء 04 مايو 2022 12:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
روسيا تكشف عن وجود مرتزقة "إسرائيليين" يقاتلون في أوكرانيا



القدس المحتلة / سما /

كشفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، عن وجود مسلحين ومرتزقة من "إسرائيل" يقاتلون في أوكرانيا إلى جانب القوميين المتطرفين.

وقالت زاخاروفا خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إن "هناك مرتزقة ومقاتلين يحملون الجنسية الإسرائيلية يقاتلون إلى جانب الكتائب القومية المتطرفة "آزوف" الإرهابية في أوكرانيا".

وأضافت: "سأقول شيئًا لا يرغب السياسيون في "إسرائيل" الذين يضخمون الحملة الإعلامية الآن سماعه، لكن سيهتمون قريبا، فهناك مرتزقة إسرائيليون يقاتلون كتفا إلى كتف مع مقاتلي تنظيم آزوف الإرهابي".

وكشفت وثائق سرية مسربة عن قائمة بأسماء المقاتلين المرتزقة الذين يقاتلون ضمن "الفيلق الدولي" في أوكرانيا والذي ضم 45 جنسية.

ونشرت صفحة "ريبار" الروسية على منصة "تلغرام" أسماء المقاتلين المرتزقة الذين يقاتلون ضمن "الفيلق الدولي" في أوكرانيا، حيث ضمت أشخاصا من جنسيات عدة أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وإسرائيل، بالإضافة إلى دول أوروبية أخرى.

ومن بين الأسماء التي أثارت الاهتمام هو وجود اسم دبلوماسي إسرائيلي سابق كان يعمل سفيرا لدولته لدى بيلاروسيا.

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