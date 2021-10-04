فيديو.. ليفربول ينتزع تأهلاً مُثيراً لنهائي دوري الأبطال من أرض فياريال

تمكن فريق ليفربول الإنجليزي من التأهل لنهائي مُسابقة دوري أبطال أوروبا بعد التغلب على فريق فياريال الإسباني في نصف النهائي.
وكانت مُباراة الإياب التي استضافها ملعب لاسيراميكا قد انتهت بفوز الريدز بثلاثة أهدافٍ لهدفين، وذلك على الرغم من انتهاء الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدفين دون رد.
وتأهل ليفربول للمُباراة النهائية بعد أن كان قد فاز ذهاباً أيضاً بهدفين دون رد على أرض أنفيلد رود.
وبدأ التهديف في المُباراة عن طريق بولاي ديا لأصحاب الأرض في الدقيقة 3 بعد ارتباك دفاعي من الريدز.
وقبل نهاية الشوط الأول، وتحديداً في الدقيقة 41، نجح فرانسيس كوكلين في تسجيل ثاني أهداف الغواصات الصفراء بعد لعبة رأسية رائعة استغل فيها سوء تمركز ترينت ألكسندر أرنولد.
وانتفض لاعبو ليفربول في الشوط الثاني من المُباراة، ونجح النجم فابينيو في تسجيل أول أهداف الفريق الإنجليزي في الدقيقة 62 بعد تمريرة بينية رائعة من محمد صلاح توجها النجم البرازيلي بتسديدة قوية من داخل المنطقة غالط بها حارس فياريال رولي.
وتمكن النجم لويس دياز من تسجيل الهدف الثاني للريدز في الدقيقة 67 بعد كرة عرضية رائعة من ترينت أرنولد سجلها هدفاً بعد لعبة رأسية.
وأكمل ساديو ماني ثلاثية ليفربول في الدقيقة 74 بعد انفراد تام بحارس المرمى الذي أساء التعامل من جديد أمام قوة الريدز.
وينتظر ليفربول معرفة مُنافسه في نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وسيتحدد الطرف الثاني من النهائي غداً حينما تُقام جولة الإياب بين ريال مدريد ومانشستر سيتي.
وستٌقام المُباراة النهائية للمُسابقة الأوروبية الأهم هذا الموسم على أرض ستاد فرنسا الدولي في ضاحية سان دوني بالعاصمة الفرنسية باريس يوم 28 مايو.