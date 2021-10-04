فيديو.. ليفربول ينتزع تأهلاً مُثيراً لنهائي دوري الأبطال من أرض فياريال

وكالات / سما /

تمكن فريق ليفربول الإنجليزي من التأهل لنهائي مُسابقة دوري أبطال أوروبا بعد التغلب على فريق فياريال الإسباني في نصف النهائي.

وكانت مُباراة الإياب التي استضافها ملعب لاسيراميكا قد انتهت بفوز الريدز بثلاثة أهدافٍ لهدفين، وذلك على الرغم من انتهاء الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدفين دون رد.

وتأهل ليفربول للمُباراة النهائية بعد أن كان قد فاز ذهاباً أيضاً بهدفين دون رد على أرض أنفيلد رود.

وبدأ التهديف في المُباراة عن طريق بولاي ديا لأصحاب الأرض في الدقيقة 3 بعد ارتباك دفاعي من الريدز.

وقبل نهاية الشوط الأول، وتحديداً في الدقيقة 41، نجح فرانسيس كوكلين في تسجيل ثاني أهداف الغواصات الصفراء بعد لعبة رأسية رائعة استغل فيها سوء تمركز ترينت ألكسندر أرنولد.