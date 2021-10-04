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صورة من قلب منزل مبابي تثير التكهنات بشأن مستقبله

الأربعاء 04 مايو 2022 12:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
صورة من قلب منزل مبابي تثير التكهنات بشأن مستقبله



وكالات / سما /

أثارت صورة من قلب منزل النجم الفرنسي كيليان مبابي التكهنات بشأن مستقبله الكروي وإمكانية مغادرته باريس سان جرمان.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن الفنان أورا إيتو، وهو صديق مقرب من مبابي، نشر على حسابه في إنستغرام صورا من قلب منزل نجم الفريق الباريسي.

وفي إحدى الصور المنشورة، شكر الفنان اللاعب البالغ من العمر 23 عاما على إهدائه قميصا موقعا. وفي الخلفية، ظهر رف به بعض جوائز مبابي معبأة ومغلفة، إلى جانب صناديق من الورق المقوى، وصحف مغلفة أيضا تتحدث عنه.

وتشير هذه الصورة إلى أن اللاعب الشاب يقوم بجمع أغراضه الثمينة، مما يعني أنه بصدد التحضير للانتقال إلى منزل جديد، وفق "ماركا".

وكشفت الصحيفة الإسبانية الشهيرة أن الأمر الأكيد هو أن مستقبل مبابي سيتحدد قريبا، مبرزة أن اللاعب الفرنسي سيعلن قراره قبل نهاية شهر مايو الجاري.

وسيلعب باريس سان جرمان آخر مباراة له هذا الموسم في الواحد والعشرين من مايو، وبعد ذلك من المتوقع أن يعلن مبابي خططه للموسم المقبل.

ورغم أن تقارير فرنسية تتحدث عن إمكانية تجديد مبابي لعقده مع فريق "عاصمة الأنوار"، إلا أن المعطيات الحالية تشير كلها إلى أن اللاعب سينتهي به المطاف في ريال مدريد الإسباني.

#كيليان مبابي #باريس سان جيرمان #ريال مدريد

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