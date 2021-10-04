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بايرن ميونيخ يعلن تمديد عقد نجمه مولر

الأربعاء 04 مايو 2022 12:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
بايرن ميونيخ يعلن تمديد عقد نجمه مولر



وكالات / سما /

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، أمس الثلاثاء، تمديد عقد لاعبه توماس مولر حتى عام 2024.

وساهم مولر البالغ من العمر 32 عاما بقيادة بايرن للاحتفاظ بلقبه بطلا للدوري الألماني للمرة العاشرة توالياً عقب فوزه على أقرب ملاحقيه بوروسيا دورتموند (3-1) في الثالث والعشرين من شهر أبريل/نيسان الماضي.

وكان مولر انضم إلى الفريق البافاري بعمر عشرة أعوام، ولعب له في الفئات السنية، قبل أن يبدأ مسيرته الاحترافية في 2008.

وخلال فترته مع الفريق، فاز مولر بلقب الدوري الألماني إحدى عشرة مرة كرقم قياسي، إضافة إلى فوزه بكل البطولات الأخرى الممكنة، مثل دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي وكأس ألمانيا، إضافة إلى تتويجه بلقب كأس العالم مع منتخب بلاده ألمانيا عام 2014 بالبرازيل.

#بايرن ميونيخ #مولر #عقد

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